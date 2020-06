In seguito al grande debutto del pacchetto solo dati dell’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, anche Kena Mobile ha deciso di non rimanere indietro con i tempi e di lanciare un’offerta molto simile.

L’operatore virtuale di Tim Italia ha infatti lanciato una nuova offerta denominata Kena Internet a soli 11.99 euro al mese, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile ha lanciato l’offerta solo Internet a 11.99 euro al mese

L’offerta appena lanciata prevede ben 100 GB di traffico internet al mese alla massima velocità disponibile a soli 11.99 euro al mese. Kena si rende protagonista di un’offerta interessante e che potrà venire incontro a tutti coloro che, in seguito alla pandemia, hanno estrema necessità di una grande quantità di dati, per questioni di lavoro o di studio.

Nonostante si tratti solamente di un’offerta internet, l’operatore ha anche inserito un piccolo bundle di minuti ed SMS. Più precisamente nel piano sono compresi anche 10 minuti di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta e 10 SMS. Vi ricordo che, per quanto riguarda la connessione internet, l’operatore garantisce una velocità massima in download di 30 Mbps e 5,7 Mbps in upload.

L’offerta si intende disponibile solo per coloro che attiveranno una nuova SIM, il cui costo in promozione fino al 30 giugno, è di zero euro. Qualora decideste di acquistarla online, anche i costi di spedizione si intendono gratuiti. L’offerta si rinnova ogni mese previa disponibilità del credito residuo. In caso contrario, l’offerta verrà sospesa e scatterà la tariffazione prevista dal piano base. Ricordiamo che l’offerta dispone anche di una soglia roaming EU di 6 GB in 3G, superata la quale si applica un costo di 0,0042 euro/MB. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.