Lo Xiaomi Mi Band 5 è molto atteso e, dopo diversi mesi, ora abbiamo i primi dettagli ufficiali sul dispositivo. Questa informazione arriva tramite lo stesso Xiaomi, che ha pubblicato un’immagine dell’imminente Mi Band 5, quattro per la precisione.

L’immagine mostra le diverse varianti di colore del band, oltre a darci un’idea di alcune delle funzionalità dello wearable. L’immagine è stata pubblicata tramite post dal canale Weibo di Xiaomi e include anche la data dell’evento di lancio in Cina, l’11 giugno, che già conoscevamo.

Xiaomi Mi Band 5, presentazione fissata per l’11 giugno

Questa non è la prima immagine Mi Band 5 che Xiaomi ha fatto trapelare, ma ci dice molto di più, poiché le immagini precedenti mostravano la band con lo schermo spento e in un solo colore. Sembra che Xiaomi Mi Band 5 arriverà nei colori verde, rosso, giallo e nero. Per fare un paragone, il Mi Band 4 era disponibile solo in nero. Tuttavia, il corpo del dispositivo sarà sempre nero.

Gli screen del prossimo wearable Xiaomi suggeriscono anche le funzionalità che il prossimo dispositivo porterà. C’è un timer, il monitoraggio del ciclo mestruale, alcune modalità fitness di yoga e di salto della corda e il pagamento NFC. È un insieme impressionante di funzionalità per un fitness tracker che probabilmente costerà molto meno di un dispositivo Garmin, Fitbit o Apple Watch. Le voci suggeriscono, inoltre, che ci saranno molte più funzionalità da annunciare.

Mentre non conosciamo la data di rilascio o i prezzi in tutto il mondo, l’11 giugno scopriremo almeno tutte le funzionalità del fitness, oltre alle dimensioni ed il peso.