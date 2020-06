Quella degli operatori telefonici è una battaglia senza fine. Tutti cercano di aggiudicarsi il titolo di miglior operatore telefonico d’Italia, ma le classifiche rilasciate negli scorsi mesi prendono in considerazione molte variabili e sono spesso discordanti. Un esempio? Stando a quanto è emerso dal Mobile Network Experience Report realizzato da OpenSignal sulla base delle rilevazioni effettuate dal 1° febbraio al 30 aprile scorso, sarebbe WindTre ad offrire la più alta velocità di download e di upload in Italia, e ciò gli è valso il premio per l’esperienza 4G più veloce.

Vodafone è l’operatore che offre la migliore Rete mobile in Italia

Adesso, invece, secondo Altroconsumo pare che sia Vodafone l’operatore telefonico italiano ad offrire la migliore Rete mobile. L’operatore rosso ha infatti ottenuto il punteggio medio più elevato nell’ultima classifica nazionale di “Che Banda”, l’app di Altroconsumo, che ha analizzato le performance dei principali operatori telefonici italiani sulle reti 3G, 4G e 5G tra maggio 2019 e aprile 2020.

Vodafone supera TIM, WindTre e Iliad e con i suoi 20.150 punti si posiziona al primo posto della classifica basata sulla velocità di download e upload, la qualità di navigazione online e la visione di video in streaming, confermando, tra l’altro, un primato già riconosciuto nel 2018.

Questo risultato conferma il grande impegno che Vodafone dedica alla realizzazione e allo sviluppo di una Rete che sia affidabile, potente e all’avanguardia, che offra agli utenti la migliore esperienza di navigazione in assoluto. E’, questo, un aspetto molto importante da considerare, anche in vista dei disagi causati dall’emergenza Coronavirus, dove il contatto con amici e parenti lontani, così come la continuità di lavoro e dello studio è stata permessa e garantita dalle Reti.