E’ WindTre l’operatore telefonico che offre l’esperienza 4G più veloce in Italia. Stando a quanto emerge dal Mobile Network Experience Report realizzato da OpenSignal sulla base delle rilevazioni effettuate dal 1° febbraio al 30 aprile di quest’anno, WindTre offre la più alta velocità di download e di upload in Italia. L’operatore si è a tal proposito espresso con le seguenti parole:

“L’unione fa la forza e la nuova Rete WindTre ha vinto due premi nelle categorie Download Speed Experience e Upload Speed Experience, oltre a pareggiare in Video Experience e 4G Coverage Experience. L’operatore punta in alto mettendo in ombra i precedenti leader”.

I risultati del Report

Il Report analizza le performance dei principali operatori telefonici italiani – Vodafone, TIM, WindTre e Iliad – nell’esperienza video, esperienza di gaming, esperienza con le Voice-app, velocità di download/upload, disponibilità della connessione 4G e copertura 4G.

Come si può osservare dal grafico, WindTre ha vinto nella categoria Download Speed Experience e Upload Speed Experience, pareggiando con TIM nella categoria dell’esperienza video, e con Vodafone nella categoria della copertura 4G. L’operatore rosso, dal canto suo, vince nella categoria dell’esperienza di gaming, dell’esperienza con le Voice-app e della disponibilità della connessione 4G. Iliad, purtroppo, non è riuscita ad aggiudicarsi alcun premio.

Parlando delle velocità di download e di upload raggiunte dagli operatori in questione, la classifica si strutturerebbe in questo modo: WindTre al primo posto con velocità di download pari a 35.4 Mbps, seguita da TIM (23.6 Mbps), Iliad (22.3 Mbps) e Vodafone (21.6 Mbps). Per quanto riguarda le velocità di upload, WindTre conferma la prima posizione con una velocità media di 9.1 Mbps, seguito da TIM (8 Mbps), Iliad (7.2 Mbps) e Vodafone (7 Mbps).

Per scoprire nel dettaglio le performance raggiunte nelle altre categorie, consigliamo di dare un’occhiata al Report completo.