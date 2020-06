Quattro tra le aziende più famose nella produzione di automobili, sono state fonte di diversi scandali riguardanti auto difettose, non molto tempo fa. Stiamo parlando di Renault, Honda, Toyota e Ford. In seguito a questo infatti, una lista nera di veicoli problematici è stata creata e queste aziende sono le principali responsabili. Alcuni dei veicoli da esse prodotti, infatti, sono stati richiamati in concessionaria per essere ispezionati a dovere. Ma veniamo a quali sono i modelli in questione.

Renault, Honda, Toyota e Ford, Ecco i dettagli sui modelli difettosi

I problemi di aziende come Honda e Toyota, riguardano principalmente delle disfunzioni congenite degli airbag. Il primo caso il problema sembra dovuto delle interferenze elettriche ostacolano l’apertura di emergenza. Il secondo caso, invece, è dovuto a degli errori nella progettazione dei contenitori.

Ford, invece, ha un problema con il set di sensori creati per rilevare perdite di acido dalla batteria. Non individuare in tempo una perdita pericolosa potrebbe causare degli allarmanti incendi.

Infine, Renault sembra avere un problema molto serio che riguarda la rottura del motore a causa di alcuni difetti di costruzione del serbatoio dell’olio. Questo difetto congenito, ha lasciato diversi automobilisti a piedi, con migliaia di euro di danni alla propria auto. A differenza delle altre aziende, Renault attribuisce la natura di questi scandali, a negligenza riguardante i tagliandi dei clienti.

Vi presentiamo adesso tutti i modelli difettosi:

Renault (motore 1.2 TCe 115, 120 e 130 ch)

Captur

Clio 4

Kadjar

Kangoo 2

Mégane 3

Scénic 3

Grand Scénic 3

Dacia (motore 1.2 TCe 115 e125 ch)

Duster

Dokker

Lodgy

Mercedes (motore 1.2 115 ch)

Citan

Nissan (motore 1.2 DIG-T 115 ch)

Juke

Qashqai 2

Pulsar

Toyota

Corolla immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019

immatricolate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019 Matrix immatricolate tra il 2011 e il 2013

immatricolate tra il 2011 e il 2013 Avalon, ibride e non, immatricolate tra il 2012 e il 2018

Honda