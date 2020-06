L’operatore semivirtuale di Tim, Kena Mobile, ha lanciato proprio ieri, 4 giugno 2020, una nuova offerta dati denominata Kena Internet con ben 100 GB di traffico internet al mese.

L’offerta in questione è stata resa disponibile nel primo pomeriggio di ieri, sia nei punti vendita dell’operatore che sul suo sito ufficiale, andando così ad aggiungersi a tutte le altre promozioni del portafoglio dell’operatore.

Kena Mobile lancia la nuova offerta Internet con 100 GB di traffico dati

La nuova offerta nel dettaglio, comprende 100 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload al costo di 11,99 euro al mese. in più saranno inclusi nei contatori dell’offerta anche 10 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 10 SMS verso tutti. L’offerta appena descritta sarà attivabile solo dai nuovi clienti che attivano una nuova SIM e richiedono un nuovo numero. Non sarà quindi possibile effettuare la contestuale portabilità.

Il costo di attivazione sarà gratuito, così come quello della SIM. Il cliente dovrà quindi sostenere solo una prima ricarica minima per coprire il costo del primo mese anticipato, in questo caso pari a 15 euro, lasciando poi 3,01 euro di credito residuo. I Giga inclusi saranno tariffati a scatti anticipati di 1 KB e validi per il traffico dati 4G (fino a 30 Mbps). In caso di esaurimento dei 100 Giga, in assenza di altre opzioni dati attive, la connessione verrà bloccata.

Vi ricordo che tutti i clienti Kena Mobile hanno sempre la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora oppure la Segreteria Telefonica. Non è possibile avere attivi contemporaneamente il servizio di Segreteria Telefonica e quello LoSai e Chiama Ora. Per scoprire tutte le altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.