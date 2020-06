Secondo alcune fonti interne, nello specifico un dipendente di Samsung Electronics, è già stata fissata la data per il prossimo evento di Samsung. Apparentemente si terrà il 5 agosto. Considerando i tempi che corrono, sembra strano programmarla con così tanto anticipo, ma in realtà neanche tanto, e per un motivo nello specifico.

Sarà il primo evento Galaxy Unpacked che si terrà esclusivamente in online e in streaming. Una mossa obbligata visto l’attuale situazione a livello mondiale, la pandemia da coronavirus e la conseguente emergenza Covid-19.

Come già sappiamo, l’evento sarà caratterizzato dalla presentazione di una serie di smartphone, ovviamente la Galaxy Note 20, e un nuovo smartphone pieghevole. Sarà il successore del primo in assoluto presentato dal colosso sudcoreano, il Galaxy Fold 2. Accanto a questi dispositivi sarà sicuramente aggiunto altro come gadget e software.

Samsung Galaxy Unpacked: l’evento live streaming

Le parole precise della fonte interna: “Sono in corso discussioni interne, ma il piano per organizzare l’evento Galaxy Unpacked il 5 agosto è stato rivisto favorevolmente. “Dato che COVID-19 si sta ancora diffondendo e le proteste anti-razzismo stanno peggiorando negli Stati Uniti, è probabile che l’evento di quest’anno si terrà online”. L’evento in questione è da anni che si tiene dal vivo negli USA, per questo le attuali proteste hanno un peso importante sulla decisione.

Tornando a quello che verrà presentato, è possibile che ci sarà anche una sorpresa. Recentemente, tramite una certificazione, è stato avvistato un ulteriore smartphone pieghevole. Si tratta del successore del Galaxy Z Flip, il secondo modello di questo tipo di dispositivi presentato da Samsung.