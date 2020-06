Di recente, molti utenti di OnePlus 8 Pro hanno segnalato un nuovo problema che ha afflitto il loro dispositivo. Apparentemente, lo smartphone premium non è in grado di trasmettere video da piattaforme popolari con qualità HD e sono bloccati con streaming in SD.

Il forum della community di OnePlus ha ricevuto segnalazioni su questo problema secondo cui alcuni utenti di OnePlus 8 Pro non sono in grado di riprodurre contenuti ad alta definizione su Netflix e altri siti di streaming popolari. Secondo i rapporti, il problema è legato al sistema Widevine, che è una piattaforma DRM di Google. Questo sistema consente alle aziende che offrono servizi di proteggere i propri contenuti premium da utenti non abbonati.

OnePlus 8, la società sta lavorando al problema

Generalmente, gli smartphone supportano il massimo livello di sicurezza su Widevine per lo streaming di contenuti HD su piattaforme diverse. Ma per qualche motivo, i dispositivi OnePlus 8 Pro che eseguono Oxygen OS 10.5.5 o versioni successive hanno ridotto il loro livello di sicurezza ad L3, che disabilita la qualità dello streaming HD. In altre parole, i nuovi aggiornamenti hanno sostanzialmente declassato i telefoni degli utenti.

Durante questo periodo di crisi in cui lavorare da casa è la norma, lo streaming video sta ricevendo una grande richiesta in tutto il mondo. Quindi, si spera, OnePlus risolva presto il problema e offra una soluzione. Fortunatamente, la società sta lavorando a una correzione e rilascerà un aggiornamento OTA entro la fine di giugno e, si spera, il problema verrà risolto per tutti gli utenti di OnePlus 8 Pro interessati.