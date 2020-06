Iliad lancia la novità che fa felici gli utenti, ci sono anche due offerte

Il mondo Iliad in questo momento domina in assoluto il mercato della telefonia mobile in Italia. In realtà già sono diversi mesi che questa situazione procede a gonfie vele per la nuova azienda proveniente dalla Francia, la quale si è ormai stabilita in maniera ferma e sicura sul territorio italiano.

Ricordiamo infatti che, nonostante la sua provenienza, Iliad in questo momento risulta un gestore MNO italiano a tutti gli effetti. Questo fa di questa realtà un nuovo caposaldo della telefonia, proprio come stanno dimostrando gli utenti che non appena hanno bisogno di un nuovo gestore ne valutano le proposte. Questa in realtà non sono tantissime, ma visti i loro prezzi riescono a cogliere nel segno più di chiunque altro. Sicuramente in questo periodo la campagna promozionale istituita da Vodafone, così come quella lanciata da Tim, sta dando fastidio al provider, il quale vuole difendersi a tutti i costi.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora disponibili queste due promozioni ma c’è anche una novità

Le offerte disponibili attualmente sul sito ufficiale di Iliad sono due: la Solo Voce e la Giga 50. Entrambe le soluzioni permettono agli utenti di ottenere mensilmente minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. La differenza sta sia nel prezzo che nella connessione internet, la quale è presente solo nella seconda promo con 50 giga.

I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese, con tutte le offerte dotate di connessione web che potranno usufruire della grande novità. I 2GB in roaming sono ormai solo un lontano ricordo vito che ora Iliad permette di navigare all’estero con 4GB.