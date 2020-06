Google Maps non è un navigatore di serie B. Negli anni è riuscito a conquistarsi la fiducia di miliardi di utenti a seguito di aggiornamenti che hanno decretato schiaccianti vittorie su Waze, Sygic, Apple Maps e tutti gli altri rivali.

Molto user friendly e correlato di funzionalità impeccabili che non lo delegano al ruolo di solo sistema di navigazione. Un hub di servizi per la ricerca di luoghi e servizi che oggi si arricchisce con una novità importante che riguarda gli utenti con smartphone Android. Ecco in cosa consiste il nuovo update.

Google Maps: finalmente ci sono nuove informazioni sulla nuova feature in arrivo

Ormai da qualche giorno si è entrati in ottica Plus Code quale prossima frontiera dell’aggiornamento Google Maps programmato da BigG. Si tratta di una modalità che semplifica l’inoltro e la ricerca degli indirizzi stradali. Sostituisce all’indirizzo esteso un codice univoco che consente di arrivare agevolmente a destinazione. Si configura come una manna dal cielo per corrieri espresso e semplici utenti che in tal modo possono raggiungere luoghi prestabiliti che normalmente risultano difficili da trovare dalle mappe.

Grazie a tale aggiunta le persone possono condividere la stringa con numeri e lettere mantenendo alto anche il livello di privacy. Questo è il caso, ad esempio, dei servizi di emergenza come le ambulanze che possono fornire assistenza al luogo indicato.

Chiunque sia in possesso di un telefono Android può trovare la funzione attivando il GPS e cliccando sull’icona blu della posizione. La nuova finestra mostra il codice da selezionare e condividere con i contatti tramite email o altre applicazioni installate sul dispositivo.

Il nuovo pacchetto aggiornato si trova in fase di rilascio. La sua presenza si verifica direttamente dal Play Store di Google che dovrebbe mostrare presto la nuova versione disponibile. Che cosa ve ne pare di questa novità? Spazio ai vostri commenti.