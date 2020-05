Google Maps esaudisce i desideri di miliardi di utenti con il rilascio di un aggiornamento Android davvero incredibile. Arriva la nuova funzione per l’identificazione degli indirizzi via codice a sei cifre. Semplifica nettamente la ricerca e la scoperta delle località dopo una sua prima timida apparizione al pubblico nel lontano 2015. Ora è ufficiale. Scopriamola in anteprima dopo l’analisi del codice sorgente dell’ultima versione.

Google Maps: nuova versione porta gli indirizzi Plus Code agli utenti del robottino verde

Google Maps Android sortisce effetti benefici sull’esperienza utente grazie ai cosiddetti Plus Code. Trattasi di stringhe alfanumeriche in codice che servono per meglio indicare luoghi complicati da identificare. L’algoritmo si serve dei dati di latitudine e longitudine per creare il codice da poter condividere via app.

Strade sperdute o senza nome si possono così indicare facilmente. Utile, ad esempio, nel caso in cui si debba ricevere un pacco. Non è raro il caso in cui molti utenti abbiano dovuto concordare incontri in altri luoghi per la ricezione dei plichi. Adesso tutto sarà più semplice grazie ad un sistema di traduzione istantanea degli indirizzi in codice univoco che torna utile anche nel caso di emergenza per quanto riguarda l’assistenza delle ambulanze.

Trovare la nuova funzione è facile. Basta attivare il GPS del telefono e fare click sull’icona blu che indica la posizione. Si apre una nuova finestra dove viene indicato il codice che si può selezionare, copiare ed incollare per poter essere trasferito ai contatti tramite app di messaggistica o email.

L’update è in fase di rilascio nel corso di questi giorni. Controllate la presenza dell’aggiornamento per la vostra applicazione direttamente dal Play Store di Google. Che cosa ne pensate di questa novità? Spazio ai vostri commenti.