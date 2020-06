Down TIM in tutta Italia: problemi alla rete per migliaia di utenti

Il disagio sta colpendo migliaia di utenti in tutta la penisola, con Nord, Centro e Sicilia in condizioni particolarmente critiche: pioggia di segnalazioni

Uno dei maggiori operatori italiani sta affrontando un momento di down della connessione. La rete TIM sembrerebbe non essere disponibile per moltissimi utenti, creando numerosi disagi per chiunque si trovi fuori dal raggio di una connessione stabile come può esserlo una rete Wi-Fi.

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, e sono raccolte dal sito Downdetector, la piattaforma per eccellenza per qualunque problema che riguardi problemi e disagi sulla connessione di rete per gli utenti.

Attualmente oltre 1500 segnalazioni sono pervenute nel giro di pochi istanti, ma il numero è in crescendo man mano che trascorrono i minuti e potrebbero avere dei picchi nelle prossime ore. L’operatore non sembra aver ancora preso in carico il problema. Nel mentre gli utenti lamentano difficoltà nella connessione ad internet ma anche nell’effettuare chiamate ed inviare messaggi.

TIM DOWN: tagliata fuori la Sicilia e i principali centri urbani italiani

A differenza di altre circostanze, in cui il disservizio sembrava coinvolgere solamente determinate aree della penisola, il down odierno parrebbe esteso lungo tutta l’Italia, con una particolare concentrazione nei maggiori centri urbani. Particolarmente critica la situazione della Sicilia, che si vede tagliata fuori dalle comunicazioni.

Nello specifico, le zone più colpite corrispondono ai territori a maggiore densità urbana, e alle città di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Napoli. Nell’isola, particolarmente in rosso le città di Palermo e Catania. Meno colpite le città del sud Italia, con pochi disagi segnalati al momento da Bari e Catanzaro.

Non si sa per quanto durerà ancora questo disagio, e finché l’operatore non prenderà in carico il problema, potrebbe non avvenire una risoluzione rapida. Bisognerà dunque attendere ancora affinché le comunicazioni vengano ripristinate del tutto.