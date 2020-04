L’ipotesi di un down generale della rete Intenret non viene nemmeno preso in considerazione. Basterebbe anche un solo giorno senza connessione per scatenare il caos in tutto il mondo. C’è da dire che ultimamente gli operatori hanno faticato parecchio per garantire una continuità di servizio che non ci sta facendo mancare proprio nulla.

Durante un’intervia alla ministra Paola Pisano si sono chiarite le dinamiche di intervento per l’upgrade dei sistemi. Solo saltuariamente abbiamo assistito ad un blocco Internet per i servizi e la connettività online. Non dovrebbe sussistere un pericolo reale con una situazione che possiamo supervisionare per mezzo di un nuovo strumento online di analisi. Ecco come scoprire se la rete sta funzionando correttamente.

Come scoprire un down Internet in corso tramite un sito

Il sito di cui stiamo parlando è l’ormai celebre downdetector.it. La piattaforma ospita una serie di servizi utili per saperne di più su un eventuale breakdown della rete Internet Mobile ed in casa con tutti gli operatori reali e virtuali che operano in Italia.

Grazie ad un mappa si osserva la densità generale di un problema che viene notificato da chi ha creato il sito e dagli stessi utenti. Questi possono intervenire tramite la sezione commenti ed avere informazioni aggiuntive circa i disservizi in corso.

Non è dato sapere in anticipo lo stato della rete con l’operatore che potrebbe riservarsi la facoltà di non notificare eventuali manutenzioni in corso. Di fatto nella maggioranza dei casi Internet torna a funzionare dopo poche ore. Il rischio di un down non dovrebbe esserci dopo l’apertura di nuovi siti e la promessa di una rete sempre ben ottimizzata. Ulteriori informazioni al link precedente.