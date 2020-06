L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 20 giugno 2020 l’offerta denominata Creami Relax 100 e anche la Creami Extra WOW 10 GB.

Con la proroga dell’offerta, l’operatore ha anche voluto sottolineare come la Creami Relax 100 sia abilitata alla navigazione su rete 4G+ con una velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

PosteMobile ha prorogato la Creami Relax 100 fino al 20 giugno 2020

Partiamo subito con la Creami Relax 100, che vi ricordo prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati (che diventano 100 Giga dal 13° mese) al costo di 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi, 9 euro al mese per i successivi 3 rinnovi e 8 euro al mese a partire dal 7° rinnovo. Il cliente dovrà quindi pagare 10 euro al mese per i primi 3 mesi, incluso anche l’addebito per l’attivazione del piano, successivamente 9 euro per altri 3 mesi e infine 8 euro dal settimo rinnovo.

In più, dal 13 mese, il bundle di Giga disponibili diventerà 100 invece che 80 senza alcun prezzo aggiuntivo mensile. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi e già clienti dell’operatore. In questo periodo Creami Relax 100 è acquistabile anche direttamente online, ed è previsto un costo della SIM scontato a 10 euro anziché a 15 euro. Negli uffici Postali è previsto, per i nuovi clienti, un costo iniziale di 25 euro, di cui 10 euro come primo mese anticipato e 15 euro come costo della SIM. I già clienti infine dovranno pagare una cifra di 29 euro di cui 10 euro come primo mese anticipato e 19 euro come costo per il cambio piano.

L’offerta Creami Extra WOW 10 GB prevede invece credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga per la navigazione internet a 7 euro al mese. A differenza di Creami Relax 100, nella descrizione della Extra WOW 10GB viene ancora indicato che il bundle dati è utilizzabile al massimo in 4G fino a 150 Mbps. È attivabile da tutti i nuovi clienti, senza vincolo di portabilità, in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati. È prevista l’applicazione di un costo SIM pari a 15 euro. Per scoprire nel dettaglio tutte le offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.