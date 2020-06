Nonostante il 2020 sia caratterizzato da molteplici problematiche che hanno colpito l’intero pianeta, allo stesso tempo quest’ultimo risulta essere ricco di innovazioni tecnologiche, come ad esempio la realizzazioni in molti paese della prima rete ultra veloce 5G e l’introduzione in Italia del nuovo standard televisivo DVB T2. Tra le tante novità introdotte nel nostro paese, però, c’è anche il progetto “Piazza WiFi Italia”. Da alcuni mesi, infatti, è attiva in tutta Italia la prima rete WiFi completamente aperta al pubblico che, di fatto, permette agli Italiani, e non, di connettersi ad internet in maniera del tutto gratuita.

Ideata dal Ministero per lo Sviluppo e l’Economia in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, ad oggi la nuova rete risulta essere in fase di installazione in molteplici comuni Italiani. Quest’ultima, quindi, garantirà ben presto l’accesso al mondo di Internet a più di 60 milioni di persone. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

WiFi Gratuito: al via il progetto innovativo del Governo Italiano

Soprannominato “Piazza WiFi Italia”, ad oggi i comuni attualmente coperti dalla rete pubblica sono circa 2726 i comuni. L’obiettivo finale del progetto, dunque, è quello di raggiungere oltre 7500 comuni Italiani.

Per consultare quindi la mappa delle zone attualmente coperte e controllare quelle in fase di installazione, potete collegarvi al seguente link.

Per poter collegarsi alla rete WiFi gratuita, però, bisognerà effettuare dei semplici passaggi: