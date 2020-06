WhatsApp: ricarica gratis per tutti gli utenti TIM, Vodafone, Iliad e Wind

Bisogna sempre stare attenti a tutte le problematiche che invadono costantemente il web. Nella rete sono comprese anche tutte le applicazioni che gli utenti utilizzano ogni giorno, soprattutto quelle più importanti. Siamo dunque parlando di Facebook, Instagram e WhatsApp, i principali social che in tutto il mondo spopolano da diverso tempo.

La pandemia in atto ha dimostrato come neanche di fronte alle tragedie i truffatori si fermino, visto che diverse truffe sono arrivate nelle chat. Soprattutto per quanto riguarda WhatsApp le segnalazioni sono state tantissime anche da parte degli utenti più esperti. Addirittura sono stati spacciati per veri dei buoni falsi delle principali catene di supermercati. Nelle ultime ore però qualcuno avrebbe trovato una nuova truffa che avrebbe dell’incredibile.

WhatsApp, la nuova truffa promette una ricarica gratuita da 10 € ma non c’è nulla di vero

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli utenti in tutta Italia. Su WhatsApp sarebbe imperversando una nuova truffa, la quale starebbe mietendo vittime soprattutto tra le più ingenue. Infatti nel messaggio arriva un testo che parla di una ricarica totalmente gratuita dal valore di 10 €.

I più avvezzi a questo tipo di situazioni hanno subito capito che si trattava di una truffa, ma qualcuno ci sarebbe cascato in pieno. Abbiamo provato ad aprire il link al quale il messaggio invita a cliccare, ed abbiamo fatto un’amara scoperta. Questo riconduce infatti ad una pagina dove vi verranno attivati degli abbonamenti a pagamento che prosciugheranno il vostro credito residuo. Stato e quindi molto attenti e non diffondete il messaggio.