Tariffe telefoniche di ogni genere e per qualsiasi esigenza perché i gestori telefonici continuano a lanciare delle offerte super vantaggiose e allettanti per ampliare la propria clientela, ma Very Mobile stupisce il mercato con una proposta incredibile. L’operatore virtuale che si appoggia alle infrastrutture di Wind ha deciso di sfidare Iliad, Vodafone, Tim e Wind Tre con una nuova proposta telefonica.

Vodafone, Wind Tre, Iliad e Tim con un valido sfidante: Very Mobile propone una nuova offerta

L’operatore telefonico virtuale sponsorizza la sua nuova offerta anche sul proprio sito web ufficiale definendola, per l’appunto, Very. I consumatori interessati potrebbero usufruire di SMS illimitati verso tutti i numeri, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 30GB di connessione mobile 4G per la navigazione in rete.

Si tratta di una tariffa telefonica conveniente soprattutto per coloro che provengono da un operatore telefonico virtuale perché la tariffa, appunto, ha un canone mensile differente secondo il gestore telefonico di provenienza. Per coloro che provengono da Poste Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri MVNO, il canone mensile è di 4,99 Euro.

Per i consumatori con una scheda telefonica attiva targata Tim, Vodafone, Wind Tre o Iliad, il canone mensile aumenta 11,99 Euro.

Tutti i consumatori, invece, che richiedono l’attivazione di un nuovo numero il canone mensile ha un costo di 6,99 Euro.

In tutti e tre i casi, l’operatore virtuale prevede un costo iniziale di 5,00 Euro per la corretta attivazione. Può essere attivata anche dal sito web ufficiale di Very Mobile oppure tramite un operatore telefonico del Servizio Clienti.