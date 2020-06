Huawei AppGallery si arricchisce con una nuova importante applicazione, gli utenti da oggi potranno effettivamente scaricare Satispay, la soluzione rivoluzionaria per i pagamenti digitali e per la gestione quotidiana delle finanze.

L’azienda sta lavorando senza sosta per rendere disponibili sulla Huawei AppGallery le più amate e ricercate applicazioni, a cui tutti noi siamo particolarmente legati o che siamo maggiormente abituati ad utilizzare. Al giorno d’oggi oltre 60’000 applicazioni rappresentano il cuore pulsante del servizio, riuscendo a soddisfare un pubblico di oltre 420 milioni di utenti in tutto il mondo, di cui soli 26 milioni in Europa. I singoli elementi presenti sono verificate ed hanno superato 4 livelli di sicurezza, ancora prima di venire effettivamente pubblicate sulla piattaforma, forte segnale di sicurezza ed innovazione, il cui scopo è proprio di proteggere la privacy degli utenti, fornendo nel contempo un’esperienza unica e intelligente.

Nell’obiettivo di fornire un servizio sempre più a 360°, oggi Huawei ha annunciato di aver aggiunto alla piattaforma anche Satispay, la regina dei pagamento mobile con oltre 1,1 milione di utenti attivi quotidianamente.

Satispay e Huawei AppGallery: un matrimonio annunciato

Scaricando l’applicazione, tutti i proprietari di un device con installati gli HMS si ritroveranno a poter gestire le finanze dal proprio smartphone, potendo pagare in oltre 110mila esercizi commerciali, sia fisici che online, oppure decidere di inviare denaro agli amici, ricaricare il credito telefonico, pagare il bollo auto/moto o i bollettini (anche tramite PagoPa). In aggiunta a tutto questo, sarà possibile sfruttare il Cashback per alimentare il Salvadanaio e decidere di utilizzarlo in un secondo momento.

Il download di Satispay sul vostro device Huawei è completamente gratuito.