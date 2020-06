In rete si continua a parlare di serie televisive molto note come ad esempio Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Disponibili tutte e quattro sulla piattaforma di Netflix, gli utenti che sostengono un abbonamento mensile non vedono l’ora di seguire i nuovi episodi prossimi all’arrivo.

Tutte e quattro le serie televisive non hanno potuto lavorare alle prossimi stagioni perché l’arrivo del Coronavirus ha stravolto completamente il mondo cinematografico, rallentando di gran lunga le riprese. Difatti, la paura più grande degli spettatori è il possibile ritardo delle uscite ufficiali di ogni serie televisiva/film.

Netflix: prossimi all’arrivo le nuove stagioni di Riverdale, Elite, Suburra e Black Mirror

La piattaforma di streaming online Netflix non ha rivelato niente in merito alle serie televisive precedentemente citate perché ancora non ci sono informazioni riguardo la ripresa dei lavori. Purtroppo gli utenti devono ancora attendere perché Elite e Riverdale hanno una situazione molto simile visto che le loro nuove stagioni sono andate in onda quest’anno. Entrambe non hanno potuto iniziare le riprese dei nuovi episodi, ma gli utenti avrebbero dovuto aspettare sicuramente diversi mesi prima di avere la possibilità di guardare le nuove stagioni.

La serie televisiva italiana Suburra, invece, sarebbe dovuta sbarcare con la sua terza e ultima stagione durante la stagione estiva. Purtroppo il Covid-19 ha sospeso le riprese della fiction e nessuno conosce la data d’uscita ufficiale.

Anche Black Mirror è pronta per sbarcare sulla piattaforma con una sesta e sorprendente stagione. L’arrivo è previsto per i primi mesi dell’anno prossimo e nessuno ha parlato di un rinvio per il momento.