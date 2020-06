Finalmente ci siamo, Sony presenterà la PlayStation 5 in un evento super in cui il design, l’hardware e la suite di videogame saranno svelati al pubblico. La data stabilita è stata ufficialmente fissata al 4 giugno, mentre il periodo di debutto della console di quinta generazione non dovrebbe subire ritardi a causa del coronavirus e attestarsi per l’inverno 2020.

Potremo seguire la presentazione in streaming attraverso il player ufficiale di Sony e, dopo alcune schermaglie iniziali, finalmente vedremo l’aspetto finale di PlayStation 5. Purtroppo però Sony ha deciso all’ultimo momento di posticipare la presentazione a causa della triste vicenda che ha come protagonista la morte di George Floyd, un cittadino afroamericano.

Ad ogni modo, quando sarà rifissata sappiamo già che la console sarà anche accompagnata da una prima lista dei giochi che comporranno la line up del prossimo anno. Per l’occasione Sony prevede di rilasciare una serie di Days of Play dedicati ai singoli franchise per tutto il corso dell’estate.

PLAYSTATION 5 ci siamo: data e ora ufficiale e le novità in vista

Del prezzo non si sa ancora nulla, mentre dei titoli non sappiamo se è una lista definitiva o solo quella che riporta i nomi più importanti attesi dai fan. Per ora si parla di 38 videogiochi già pronti per PS5 che comprendono: