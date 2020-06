Dire che una console da gaming sia economica è abbastanza relativo. L’attuale generazione di Sony è risultata essere molto meno costosa della generazione di Microsoft, ma al prossimo giro ci potrebbe essere notevoli differenze. La PlayStation 5, in relazione alla precedente, potrebbe costare sensibilmente di più.

Questo punto è certo, l’unico dubbio rimane su quanto sarà più costosa. Come fa a essere sicuro? Perché è lo stesso CEO di Sony Interactive Entertaniment ha sottolineare questo aspetto. Jim Ryan ha detto esplicitamente: “Penso che il modo migliore in cui possiamo affrontare questo sia fornendo la migliore proposta in relazione al valore che offriamo. Questo non vuol necessariamente un costo più basso”.

PlayStation 5: quanto per averla?

“Il valore è una combinazione di molte cose. Nella nostra zona significa giochi, significa numero di giochi, profondità dei giochi, ampiezza dei giochi, qualità dei giochi, prezzo dei giochi. Tutte queste cose e come si avvalgono del set di funzionalità della piattaforma.”

In sostanza, allo stato attuale non si sa cosa aspettarsi. Le voci che girano per il mercato statunitense sono di 500 dollari che nel nostro mercato interno potrebbe trasformarsi in oltre 600 euro. Precedentemente si era detto che il prezzo della PS5 sarebbe stato allettante. Esatta scelta di parola mentre per Microsoft la nuova Xbox sarebbe stata competitiva dal punto di vista del prezzo.

C’è da aspettarsi di tutto questo a punto, ma in ogni caso sembra che ci sia da risparmiare qualcosa in più a questo giro per la console di prossima generazione di casa Sony. Il successo avuto con la scorsa generazione può sicuramente permettergli di alzare il prezzo