MediaWorld lancia offerte pazzesche sul proprio sito ufficiale, riuscendo in questo modo ad avvicinare ulteriormente gli utenti verso l’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, senza obbligare quest’ultimi a spendere cifre particolarmente elevate.

Per approfittare della campagna promozionale non sarà necessario recarsi personalmente in negozio, ma basterà collegarsi al sito ufficiale. Ricordiamo infatti che la corrente “Tech is in the Air” non risulta essere fruibile da nessun’altra parte, fuorchè online con acquisti dal divano di casa.

La spedizione non è sempre gratuita, potrebbe variare in relazione al prodotto effettivamente acquistato; presente, invece, il solito Tasso Zero su ogni acquisto effettuato, previo superamento di una determinata soglia minima di spesa, in questo modo si assisterà all’addebito automatico sul conto corrente bancario, senza ovviamente interessi.

Le offerte Amazon sono incredibili, scoprite i prezzi più bassi in assoluto direttamente sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: tanti sconti per tutti i gusti

Il leitmotiv delle ultime campagne promozionali di MediaWorld segue una linea ben precisa, scontare i migliori prodotti in circolazione, ma senza andare a toccare le categorie più quotate e richieste di sempre. Anche nella suddetta non troveremo quindi i classici smartphone, cedendo il passo alla Mobilità Elettrica, alla Fotografia, agli Indossabili (spiccano Apple Watch a 227 euro e Xiaomi Mi Band 4 a 29 euro), per finire poi sui modelli appartenenti all’Audio, casse portatili o droni.

Tutti gli acquisti sono naturalmente supportati dalla classica garanzia legale della durata di 24 mesi, ogni difetto di fabbrica verrà riparato gratis dal centro assistenza di MediaWorld. Il volantino è attivo fino al 7 giugno 2020, tutti i dettagli a questo link.