Iliad accontenta gli utenti: la grande novità è una sorpresa fantastica

Come con tutti gli altri gestori che sono arrivati in Italia, anche gli utenti che hanno scelto Iliad lo hanno fatto dopo aver valutato diversi fattori. Stando a quanto riportato però in questo caso la crescita del gestore sarebbe stata molto più rapida rispetto a tutte le altre realtà che conosciamo da tempo.

In soli due anni l’azienda si è guadagnata stabilmente un posto nell’élite dei gestori mobili, dove attualmente occupa il quarto posto. Questo risultato è stato già raggiunto da oltre un anno, e di sicuro si punta ancora più in alto. Il merito è certamente di quanto fatto vedere fino adesso, ovvero promo con tanti contenuti e con prezzi estremamente bassi. Le campagne promozionali di gestori come Tim e Vodafone però preoccupano molto Iliad, che ha voluto lanciare una novità molto richiesta dagli utenti.

Iliad, arrivano le migliori offerte ancora una volta ma c’è anche una grande novità per chi naviga

Molti utenti si chiedono se valga la pena o no passare a Iliad, anche se qualcuno avrebbe le idee già ben chiare. Le offerte migliori sono ancora disponibili sul sito ufficiale o magari presso gli Iliad point nei centri commerciali che pian piano stanno riaprendo.

Le due soluzioni attualmente disponibili permettono di avere minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 50, anche se quest’ultima offre in più 50 giga in 4G. I prezzi sono chiaramente diversi: 4,99 e 7,99 € al mese per sempre. Tutti quelli che navigano sul web con le proprie offerte, potranno inoltre avere non più 2GB ma 4GB di roaming all’estero.