Iliad: una novità concede più valore a queste offerte del gestore

Presentare ancora una volta Iliad e tutte le sue facoltà sarebbe davvero inutile, visto che tutti gli utenti ormai conoscono per filo e per segno il gestore. Questo, proveniente dalla Francia, si è affermato tra quelli italiani a tutti gli effetti, e con un posto di vero rilievo. Infatti in questo momento in graduatoria Iliad si conferma quarto tra i gestori più utilizzati e a parlare sarebbe proprio il numeri di utenti.

Con oltre 5,6 milioni di clienti attivi, questo provider a dunque raggiunto l’elite della telefonia mobile italiana. Soprattutto durante questi mesi del 2020 la crescita sarebbe stata esponenziale: oltre mezzo milione di nuovi utenti e 150 milioni di euro di fatturato. Ora come ora poi sembra essere stata introdotta anche una novità che nel prossimo futuro potrà tornare utile a tutti coloro che hanno una promo con navigazione web.

Iliad, gli utenti possono finalmente avere più connessione all’estero nelle offerte principali

Finalmente Iliad ha aggiunto quello che gli utenti hanno richiesto per diversi mesi, ovvero la possibilità di avere qualche giga in più in roaming. Si passa dai vecchi 2GB ai nuovi 4GB, i quali certamente adesso non serviranno vista l’impossibilità di viaggiare.

Il provider inoltre dispone ancora delle sue promo migliori sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 50, promo che hanno a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La seconda possiede anche 50 giga di traffico dati in 4G, con un prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre. La prima invece costa 4,99 € al mese per sempre.