Il canone Rai ed il bollo auto verranno davvero aboliti dal Governo? una domanda più volte letta in rete ed alla quale diamo una risposta secca e definitiva, assolutamente no. Gli uomini al poter hanno più volte confermato che le due tasse saranno ancora da pagare sia quest’anno che nelle annualità a venire.

Se fino ad ora eravate rimasti convinti del contrario, sappiate che siete caduti nella “trappola” delle cosiddette fake news, ovvero notizie fittizie create a regola d’arte per invogliare i consumatori a premere link diretti a specifici siti internet. I buontemponi non vi trufferanno, ma in questo modo generano articoli “acchiappaclick”, i quali generano un grandissimo profitto, dato l’elevato quantitativo di accessi.

La motivazione che ovviamente ha spinto il Governo a non prendere nemmeno in considerazione una eventualità di questo tipo, appare essere più che comprensibile. Ancora prima dell’emergenza Covid-19, le casse statali erano praticamente vuote, il debito pubblico stava raggiungendo livelli sempre più elevati, ed in parallelo esisteva il rischio di un aumento dell’IVA o di multe dall’Unione Europea.

Il susseguirsi degli eventi ha ancora peggiorato la situazione, di conseguenza è maggiormente improbabile assistere ad una riduzione delle tasse (sarebbe già positivo un non rincaro).

Canone Rai e bollo auto: attenzione alle fake news

Dal momento in cui decidete di collegarvi al web dovete assolutamente prestare attenzione alle notizie che leggete, controllate sempre attentamente la fonte e cercate conferma su più siti internet prima di diffonderla a vostra volta. Purtroppo siamo bombardati continuamente da fake news, il rischio di credere in un qualcosa di fittizio è estremamente elevato.