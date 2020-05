WindTre, il nuovo marchio della telefonia che si è originato dalla fusione dei due provider Wind e 3 Italia, gode già di grande successo in Italia. Come sottolineato dai dirigenti della compagnia, in molte aree della nostra nazione WindTre può contare sulla rete più estesa sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile.

WindTre, la nuova promozione che prevede minuti illimitati

Il team commerciale del gruppo cerca in queste settimane di ampliare il numero dei suoi clienti. La sfida del gestore è certamente con TIM e Vodafone (rivali storici del settore), ma anche con Iliad, che grazie alle sue offerte low cost continua ad avere grande presa sul pubblico.

La risposta di WindTre ad Iliad si materializza con la nuova promozione WindTre Go. La promozione è pensata per tutti i clienti che desiderano avere soglie di consumo quasi illimitate con un prezzo mensile molto ridotto.

Gli utenti che scelgono WindTre Go potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili, più 200 SMS e 50 Giga per la connessione di rete. Tutto il pacchetto è garantito ad un costo mensile di 5,99 euro ogni mese, a cui vanno aggiunti soltanto 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

L’iniziativa si iscrivere nel novero delle cosiddette ricaricabili winback. La promozione, quindi, non può essere attivare attraverso i canali online, ma solo ed esclusivamente presso uno dei negozi ufficiali del gestore presenti in Italia. I clienti, inoltre, dovranno accertarsi di chiedere la portabilità per la linea WindTre da un altro operatore.