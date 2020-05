Iliad: ci sono due offerte sul sito ufficiale con una grande novità

Dare per scontato che Iliad avrebbe fallito, era quello che gli utenti facevano prima ancora che il gestore arrivassi ufficialmente in Italia. Dopo poco però tutti hanno dovuto ricredersi, visto che le capacità del nuovo provider hanno dimostrato di essere ben più grand di quel che si credeva.

In poco tempo infatti gli utenti hanno cominciato a fioccare, e il gestore è riuscito a raggiungere un traguardo invidiabile: il quarto posto in graduatoria. Al di sopra ci sono i mostri sacri della telefonia mobile, i quali ad oggi non sembrano poi così imprendibili. Il ritmo di Iliad continuo ad andare al massimo, e i 5,5 milioni di utenti registrati potrebbero crescere ulteriormente. Le sue offerte d’altronde sono ancora disponibili, con la punta di diamante che tutti ormai conoscono con il nome di Giga 50, ancora in bella mostra sul sito ufficiale.

Iliad permette a tutti di sottoscrivere ancora la sua promozione migliore, c’è anche una grande novità di cui tutti possono usufruire

Le migliori promozioni di Iliad stentano a scomparire, proprio come la Giga 50. La promo migliore del gestore è ancora disponibile sul sito ufficiale, e comprende sempre gli stessi contenuti allo stesso e identico prezzo.

Al suo interno potete trovare il massimo: ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti ancora verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo non è cambiato: solo 7,99 € al mese per sempre e per tutti. Inoltre potrete avere finalmente un numero maggiore di giga in roaming quando siete all’estero, visto che il gestore ha aumentato a 4 giga.