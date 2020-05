Soprattutto in questi giorni si parla spesso di SpaceX, che in collaborazione con la Nasa ha lanciato un razzo nello spazio a distanza di cinquant’anni dall’atterraggio sulla luna. Dopo alcune difficoltà iniziali, ieri il lancio è finalmente andato a buon fine. Tuttavia, in Texas poche ore prime un altro prototipo di Starship è esploso.

Il lancio che ha avuto luogo ieri non è collegato al lancio del prototipo esploso, pur essendo entrambi un progetto della stessa azienda. Starship – nome del prototipo coinvolto nell’esplosione – sembra destinato al fallimento. Il prototipo, infatti, continua a non superare i test cui è sottoposto, fino all’esplosione di ieri sera che è stata la ciliegina sulla torta. L’astronave era utilizzata nelle prove a terra presso le strutture di collaudo della compagnia nel sud del Texas. SpaceX non ha rilasciato dei commenti ufficiali sull’accaduto.

SpaceX è un successo in California, non si può dire lo stesso per la base in Texas dopo l’ennesima esplosione di Starship

L’astronave, razzo alto più di 100 metri, è progettata per trasportare persone a bordo e 100 tonnellate di carico sulla Luna e su Marte. È il veicolo di lancio completamente riutilizzabile di nuova generazione progettato dalla compagnia spaziale. Inoltre, è il fiore all’occhiello di Musk. Infatti, Elon vuole rendere accessibili i viaggi nello spazio per chiunque, o per lo meno per chi ha soldi a sufficienza per permettersi un biglietto. A marzo, Musk ha condiviso nuove immagini, in seguito ad una serie di esplosioni che hanno distrutto le versioni precedenti del razzo.

La struttura del sud del Texas si trova accanto a un piccolo quartiere che SpaceX ha cercato di acquistare per testare i vari razzi, ma alcuni residenti hanno accusato gli avvocati di Musk di perizie insufficienti. SpaceX è tra le tre compagnie a cui è stato assegnato un miliardo di dollari dalla NASA il mese scorso per sviluppare sistemi missilistici in grado di trasportare merci e persone sulla luna. SpaceX ha proposto proprio Starship. La FAA ha concesso alla compagnia spaziale una licenza giovedì per iniziare i primi test di volo suborbitale di Starship, anche se non era chiaro quando si sarebbero verificati quei test. E ieri, proprio durante uno di questi test, c’è stata la fatidica esplosione.