Iliad ha due offerte ma una grande novità che tutti vogliono conoscere

Una delle peculiarità di Iliad è certamente quella di offrire tanti contenuti per prezzi veramente irrisori rispetto a quelli visti con la concorrenza. La telefonia mobile italiana è diventata molto più competitiva da quando è arrivato questo nuovo gestore, il quale da poco ha compiuto ufficialmente due anni.

Le offerte sono sempre le stesse e non sono cambiate, anche se ad essere disponibili nessuno solo due. L’obiettivo è comunque quello di crescere come si è fatto in questo 2020, nel quale Iliad ha già raccolto oltre mezzo milione di utenti. I guadagni sarebbero poi molto alti, con oltre 150 milioni di euro di fatturato fino all’ultimo mese di aprile. Stando a quanto riportato però le grandi aziende avrebbero avviato delle campagne promozionali per provare a mettere i bastoni tra le ruote al nuovo gestore proveniente dalla Francia. Per tale motivo Iliad ci ha tenuto a ricordare che sul sito ufficiale ci sono due promo e una grande novità.

Iliad, le due offerte migliori sono ancora disponibili: potrete anche avere una nuova opportunità

Sul sito ufficiale di Iliad potete trovare due promozioni molto simili ma allo stesso tempo estremamente differenti tra loro. La loro similitudine esiste grazie ai primi contenuti, ovvero minuti ed SMS illimitati. Proprio questi rendono dunque la Solo Voce e la Giga 50 simili, ma nella seconda parte entrambe si differenziano per la presenza di Internet.

La Giga 50 include infatti 50 giga in 4G con un prezzo di 7,99 euro al mese per sempre. La prima promo nota invece sol 4,99 euro al mese per sempre. Tutte le offerte con rete Internet inoltre passeranno da 2GB in roaming a 4GB.