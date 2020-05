La presenza di Iliad nel territorio italiano è oramai consolidata. In queste settimane, la compagnia francese continua ad aumentare la sua già ampia quota di clienti: il prossimo obiettivo sarà raggiungere la cifra record di sei milioni di schede SIM attive.

Iliad, ci sono tre servizi a costo zero per chi acquista una nuova SIM

Anche grazie a due promozioni molto convenienti (sia per i costi che per le soglie di consumo) come Giga 50 e Giga 40, la popolarità dell’operatore è in perenne crescita. A differenza di TIM e di WindTre, poi, Iliad mette a disposizione di tutti gli utenti anche tre servizi gratuiti con tutte le sue ricaricabili.

Il primo servizio gratuito è quello delle chiamate senza limiti verso sessanta paesi esteri. I clienti del provider francese potranno quindi comunicare con amici e parenti in giro per l’Europa, o negli Stati Uniti ed in Canada senza aggiungere alcuna spesa extra al proprio piano mensile.

Importante è poi anche il servizio della segreteria telefonica. Differenziandosi dalle politiche di altri gestori come TIM, Vodafone e WindTre, la compagnia transalpina non chiede agli abbonati dei costi aggiuntivi per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Ultimo punto importante è quello dei piani tariffari. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo notato come TIM, Vodafone e WindTre hanno lanciato dei piani tariffari a pagamento da accostare alle ricaricabili attive sul proprio profilo. Con Iliad, questo rischio non esiste. Tutti i consumi (sia per la navigazione web sia per chiamate e messaggi) sono già inclusi con le offerete Giga 40 e la Giga 50.