La Special 50 Digital Edition è una delle migliori passa a Vodafone degli ultimi anni, gli utenti si ritrovano a poter richiedere una soluzione da 50 giga di traffico, ottenendo nel contempo anche un bundle complessivamente elevato, dietro il pagamento di un contributo fisso corrispondente a soli 7 euro mensili.

La promozione nasce e viene distribuita come passa a Vodafone, di conseguenza l’accesso risulterà essere limitato esclusivamente agli utenti in possesso di determinati requisiti, quali sono il possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale in generale. Come tutte le soluzioni dello stesso tipo, anche in questo caso la portabilità è assolutamente obbligatoria e, lo ricordiamo, sarà necessario acquistare la SIM ricaricabile al prezzo di soli 10 euro.

Passa a Vodafone: la promozione è impressionante

La Special 50 Digital Edition ha tuttavia nella qualità generale del bundle messo a disposizione, il suo punto di forza; nello specifico il consumatore ha la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché comunque da SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Il prezzo è l’altro motivo per cui viene considerata un best buy, soli 7 euro mensili da versare direttamente tramite credito residuo della SIM collegata. In fase di attivazione vi potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente, ricordate che non è obbligatorio, ma lo potreste anche solamente considerare come un plus per evitare di dover ricaricare la SIM con cadenza fissa.

La richiesta dovrà essere ad ogni modo presentata in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale.