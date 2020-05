Netflix: Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: tutte le novità

Tutti i giorni su Netflix le persone hanno l’opportunità di avere a che fare con le migliori serie i migliori contenuti in assoluto. Ci sono infatti documentari, film ma soprattutto serie tv di diversi generi che potrebbero certamente impressionare anche i più scettici.

Di certo durante gli ultimi anni l’attenzione degli utenti si è focalizzata su alcune serie in particolare, come ad esempio Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Élite. In molti non fanno altro che attendere i risvolti che ci saranno in merito al futuro di questi contenuti, ma per adesso qualcosa è venuto fuori.

Netflix: Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Élite, ecco tutte le notizie più recenti

Per quanto riguarda Black Mirror, si tratta di una serie incentrata sulla fantascienza, nella quale viene esplorato un futuro prossimo tecnologico ma soprattutto inquietante. Qui tutte le invenzioni più innovative andranno a scontrarsi con gli istinti umani più oscuri e nascosti. In merito a questa serie è venuto fuori che l’autore avrebbe altri progetti da svolgere, per cui non si sa quando arriveranno nuovi contenuti in merito.

Riverdale racchiude le avventure di Archie, Betty, Jughead e Veronica, ragazzi che si ritroveranno allottare contro desideri contrastanti e affrontando anche la tragica morte di un compagno. A quanto pare la quinta stagione è stata semplicemente ritardata a causa della pandemia in atto, ma dovrebbe esserci secondo i piani.

Suburra è la classica serie crime italiana ambientata a Roma. In questo caso l’apprezzamento del pubblico è stato smisurato, proprio come hanno denotato le ultime due stagioni. Secondo quanto riportato le riprese sono state rallentate dall’emergenza covid, per cui non temete: Suburra 3 ci sarà.

Elite, teen drama prodotto in Spagna e ambientato a Madrid, parla delle storie diverse di tanti ragazzi che fanno parte della stessa e prestigiosa scuola. Da poco è terminata la terza stagione ma una quarta e una quinta sembrano essere in programma con al centro tanti nuovi personaggi.