Come e quale sarà il futuro di WhatsApp? Molti utenti che frequentano ogni giorno la piattaforma sono interessati a conoscere i prossimi cambiamenti del servizio, specie dopo l’emergenza sanitaria che ha portato ad un’ulteriore rivalutazione tutti i contenitori di messaggistica.

WhatsApp salda il binomio con Facebook: questo servizio potrebbe arrivare a breve

La prima modifica immediata di WhatsApp è la Modalità notturna. Finalmente, in queste settimane, sarà rilasciato l’aggiornamento che porta la Dark Mode sugli smartphone Android e sugli iPhone.

Non è questo però l’unico cambiamento di cui si parla. Tanti leaker si stanno concentrando sul legame che unisce WhatsApp a Facebook. Da quando il social network e la chat fanno parte della stessa famiglia, l’associazione tra le due piattaforme è stata frequente, tanto che molti addetti ai lavori ipotizzano una prossima fusione tra WhatsApp e la stessa Facebook. Questa evenienza non è all’ordine del giorno, ma in arrivo potrebbe esserci una sostanziale novità per le conversazioni.

L’idea degli sviluppatori di Facebook e di quelli di WhatsApp è aprire le conversazioni non soltanto ai contatti memorizzati in rubrica, ma anche agli amici di Facebook. In questo disegno, per ora soltanto ipotetico, la chat potrebbe anche sostituire il servizio Messenger.

Per una minoranza di utenti che hanno accolto con favore questi rumors, tanti altri già non nascondono la loro contrarietà. La maggioranza del pubblico di WhatsApp pretende l’indipendenza tra la piattaforma e Facebook. Gli animi di alcuni appassionati sono talmente esagitati che in rete già si parla di fuga di massa dalla chat.