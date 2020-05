Minecraft Dungeons, il nuovo titolo di Mojang Studios, include un bug davvero grave in base al quale, in alcuni casi, potrebbe rimuovere una grossa fetta di file dal tuo PC. Il problema è più complicato del previsto poiché sembra che vengano cancellati anche file installati sull’unità in cui è installato il gioco.

Il problema sta causando grossi danni solo ad alcuni utenti. La buona notizia è che ora c’è un aggiornamento per Minecraft Dungeons che risolve il problema. Il bug riguarda in particolare i giocatori che hanno installato il gioco in una directory personalizzata e che hanno scelto di disinstallare ilLauncher. Il bug si presenta solo se il launcher viene disinstallato utilizzando la funzione Installazione applicazioni in Windows.

Minecraft Dungeons, attenti a quando disinstallate

In questo scenario, c’è la possibilità che il gioco rimuova la directory principale. In altre parole, se hai installato il gioco in C: \ Minecraft Dungeons, la cartella principale ed il tuo intero disco C: potrebbero essere completamente cancellati. Questo problema è stato evidenziato su Twitter da un utente che aveva installato Minecraft Dungeons sul SSD dei suoi giochi e gli è stato rimosso l’intero disco.

Si noti che questo problema non riguarda coloro che hanno installato Minecraft Dungeons dal Microsoft Store e inoltre è ora disponibile un hotfix. Puoi applicare la correzione semplicemente riavviando il Dungeons Launcher, che dovrebbe quindi scaricarlo automaticamente.

Prima di disinstallare il gioco, assicurati che Microsoft Dungeons Launcher esegua Bootstrap versione 166 o successiva. Per verificare ciò, vai su Impostazioni> Informazioni su> Bootstrap e se il numero di versione è inferiore a 166, riavvia il Launcher. Qualunque cosa tu faccia, non disinstallare il gioco se non sei nella versione 166 o successiva, altrimenti potresti cancellare i tuoi file.