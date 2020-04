L’anno scorso, NVIDIA ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Minecraft che avrebbe portato ad una nuova edizione del gioco, dalla grafica molto più realistica, ricca di dettagli, ombre, e con una gamma di colori molto più ampia, grazie all’implementazione della tecnologia ray-tracing con RTX.

Ebbene, a partire dalla giornata di domani, Giovedì 16 Aprile, Minecraft con RTX sarà disponibile in versione Beta per tutti i possessori dell’edizione per Windows 10 del gioco. Per poter beneficiare della nuova grafica di Minecraft, tuttavia, occorre essere in possesso di una scheda video della serie RTX 2000 con supporto al ray-tracing. Oltre ciò, NVIDIA ha implementato anche il DLSS 2.0, in grado di offrire delle performance del 70% maggiorate rispetto a quelle che è possibile raggiungere con DLSS disabilitato.

Il mondo di Minecraft prende vita con RTX

In Minecraft con RTX, proprio come nel mondo reale, le luci illuminano gli edifici e proiettano le ombre in modo preciso, l’acqua riflette l’ambiente circostante ed i materiali fisici, per quanto possano essere semplici “blocchi”, diventano più realistici e colorati.

“Il cuore di Minecraft è la costruzione a blocchi. Le GPU GeForce RTX trasformano il mondo di Minecraft rendendolo più realistico e aggiungendo effetti di luce, ombre, riflessi, rifrazione e altro ancora, arricchendo il kit di strumenti a disposizione dei giocatori”, ha commentato Saxs Persson, direttore creativo di Minecraft presso Microsoft.

Minecraft RTX includerà ben sei nuove mappe che permetterà ai giocatori di sfruttare tutte le potenzialità del ray-tracing e di godere a pieno della nuova grafica, oltre ad una serie di strumenti pensati per aiutare l’utente nella creazione del proprio mondo.