Android: 4 app straordinarie a pagamento sono oggi gratis sul Play Store

Arrivare all’apice delle classifiche di gradimento non è stato proprio semplice per Android, sistema operativo osteggiato dall’opinione pubblica in più situazioni. Ovviamente tutto ciò andava avanti fino a 10 anni fa, quando il robottino verde non aveva ancora la stessa voce in capitolo di questo momento.

Attualmente infatti la piattaforma mobile di Google è una delle più utilizzate in assoluto, o meglio la più utilizzata. I numeri fanno infatti capire benissimo che in questo momento il sistema operativo mobile americano risulti quello su più dispositivi in assoluto. Oltre 2,5 miliardi di persone utilizzano Android e questo dimostra che anche Windows, sistema operativo fisso, è stato superato ufficialmente. Il merito è della grande versatilità che offre la piattaforma, ma allo stesso tempo anche delle soluzioni contenute all’interno del Play Store. Qui gli utenti possono trovare qualsiasi compromesso utile tra applicazioni e giochi, spesso anche a prezzo di saldo.

Android, solo oggi gli utenti possono scaricare queste applicazioni e questi giochi a pagamento totalmente gratis

Il mondo Android ogni giorno mette a disposizione tante offerte sul suo Play Store. Ora potete infatti scaricare diverse applicazioni e giochi a pagamento totalmente gratis, ma noi abbiamo raccolto i titoli più interessanti. Si tratta di 4 nomi che trovate qui in lista con tanto di link diretto per il download ufficiale.