Android: 8 app e giochi sono gratis oggi e mai più sul Play Store Google

Stare dietro alla concorrenza era certamente è umiliante per una piattaforma come Android che aveva margini di miglioramento eccezionali. Questi si sono poi concretizzati negli anni a venire, quando l’azienda è riuscita ad acquisire la vita delle classifiche di gradimento.

Il robottino verde in questo momento non ha alcun rivale, visto che i numeri sono arrivati alle stelle. Parliamo infatti di una piattaforma mobile che riesce a conciliare al suo interno un numero di oltre 2,5 miliardi di utenti attivi. Tale cifra dimostra dunque l’effettivo superamento dei numeri di una piattaforma fissa che da anni dominava, ovvero Windows. Il merito è dei tanti aggiornamenti che hanno reso il sistema operativo davvero impeccabile, ma non finisce qui. Android si basa fortemente sul suo Play Store, spazio dove gli utenti possono trovare qualsiasi contenuto sia gratis che a pagamento.

Android, solo per oggi potete scaricare alcuni titoli a pagamento totalmente gratis

Ogni volta che si parla del Play Store di casa Android, gli utenti non fanno altro che scovare app e giochi a pagamento gratis. Oggi ad esempio ci sono 8 titoli a pagamento che tutti possono scaricare entro domani gratis. Nella lista qui sotto trovate oltre ai nomi anche i link per il download.