Carrefour da sogno, per gli ultimi giorni del mese di Maggio ha riservato una promozione davvero molto speciale a tutti i consumatori italiani, il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, a patto comunque che siate disposti a recarvi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

Il volantino corrente risulta infatti essere attivo ovunque in Italia fino al 4 giugno 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I modelli sono tutti commercializzati in versione totalmente sbrandizzata, con annessa garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi; gli acquisti, lo ricordiamo, non potranno essere effettuati online sul sito ufficiale.

Volantino Carrefour: grandi sconti per tutti i gusti

Il volantino Carrefour è a dir poco impressionante, proprio perché in grado di puntare dritto al cuore del consumatore e ad i suoi desideri più reconditi. Tra gli smartphone in promozione annoveriamo infatti Galaxy A50 a 249 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Galaxy A40 a 189 euro, Huawei Y6 2019 a 119 euro o Alcatel 1S a 79 euro.

In alternativa sono state inserite varie TV LED anch’esse a prezzi decisamente accettabili ed alla portata di tutti, parliamo infatti di LG da 43 pollici a 349 euro, LED LG 49UM7000 a 369 euro, Led da 32 pollici Sharp a 189 euro, LED 40 pollici FHDVNN1 a 149 euro e altro ancora.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale potete aprire le pagine che trovate qui sotto, ricordate comunque che gli acquisti devono essere necessariamente completati nei punti vendita entro la data indicata.