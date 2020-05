Esselunga conclude con oggi una delle campagne promozionali più discusse ed apprezzate dell’ultimo anno, proprio perché in grado di coinvolgere al proprio interno un prezzo alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale.

In netto contrasto con i volantini più comuni del momento, in cui comunque il cliente ha la possibilità di scegliere tra innumerevoli dispositivi in offerta, in questo caso l’attenzione di Esselunga si è interamente concentrata su un singolo prodotto. L’acquisto può essere completato esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale; il modello in promozione è comunque in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Volantino Esselunga: risparmiare è davvero facilissimo

Il volantino Esselunga fa risparmiare tutti i consumatori che decideranno di avvicinarsi ai suoi sconti, troveranno soddisfazione gli amanti del brand Apple, poiché sarà infatti possibile acquistare un buonissimo iPhone 7 a soli 299 euro.

Il terminale è ovviamente datato e non più recentissimo, per questo motivo lo consigliamo strettamente ai fedelissimi del brand, ovvero gli utenti che decidono di chiudere un occhio verso caratteristiche tecniche complessivamente limitate rispetto ai top del momento. Nello specifico parliamo di un display da 4.7 pollici Retina HD, un processore A10 Fusion, soli 2GB di RAM e 64GB di memoria interna; ridotto è anche il comparto fotografico, in grado infatti di raggiungere 12 megapixel per il sensore posteriore e 7 megapixel per l’anteriore, tutto accompagnato dal classico sistema operativo iOS 10.

L’acquisto è completabile solo nei punti vendita salvo esaurimento anticipato delle scorte.