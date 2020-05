Gli smartwatch hanno preso d’assalto il 2020. Potresti aver notato che sempre più persone indossano un orologio intelligente allo scopo di informarci sul tempo, tenere traccia dei dati di allenamento o concentrarsi su alcune altre attività specifiche.

Pensi che sia il momento di acquistarne uno o aggiornare il tuo orologio tradizionale aggiungendo la possibilità di utilizzare alcune app e leggere le notifiche direttamente tuo polso? Ti segnaliamo una grandissima occasione da non perdere: Blackview X1, uno smartwatch per ogni occasione, offerto ad un prezzo incredibilmente basso per un periodo di tempo limitato.

Ti motiva a stare in movimento e ad allenarti

Blackview X1 ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness con certificazione impermeabile 5ATM, promemoria di sedentarietà e 9 modalità sportive che ti permettono di concentrare su attività specifiche. Tiene traccia dei tuoi progressi e ti motiva a muoverti di più e ad allenarti ogni giorno. Puoi anche competere con gli amici nelle sfide. E’ anche disponibile il monitoraggio della frequenza cardiaca, che è particolarmente importante quando si praticano sport intensi.

Un ottimo complemento per il tuo smartphone

Controllare l’ora sullo smartphone prendendolo dalle tasche o dalla borsa può risultare un gesto scortese ad un’occasione formale. Sostituirlo con una rapida occhiata al polso è più veloce, più semplice e più di classe, in un certo senso. Blackview X1 ha anche funzione di notifica di chiamata in modo da non perdere più nessuna chiamata anche quando il telefono è in modalità silenziosa. Inoltre, l’orologio supporta anche il controllo della musica.

Può essere personalizzato

Blackview X1 ha due cinturini in diversi colori inclusi nella confezione ed è possibile scegliere tra 4 diversi quadranti in modo da poter combinare il quadrante al cinturino a seconda del proprio look e dell’occasione.

Blackview X1 è disponibile ad un prezzo scontato del 50% fino al 24 maggio. Puoi acquistarlo a soli $ 34,99 dal sito ufficiale dell’azienda. Un’offerta da non perdere.

Ne approfittiamo per ricordare che all’inizio di questo mese, Blackview ha lanciato un rugged Phone con Android 10, BV5500 Plus. Con certificazione IP68 / IP69K, può essere immerso in acqua fino ad una profondità di 1,5 m per mezz’ora. Se sei alla ricerca di uno smartphone che resista a pioggia, polvere e urti, BV5500 Plus potrebbe essere un ottimo smartphone economico giusto per te. Puoi ricevere maggiori informazioni cliccando qui.