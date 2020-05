Vodafone batte Iliad, TIM e gli operatori virtuali con il lancio di una promozione davvero molto interessante, il suo nome è Special 50 Digital Edition e, come è facilmente intuibile, è commercializzata esclusivamente in versione no brand, ovvero accessibile solo dagli utenti in uscita da determinati operatori telefonici.

Esattamente alla pari di altre ottime soluzioni attualmente in commercio, anche in questo caso l’attivazione è riservata a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale. La portabilità è strettamente obbligatoria, come anche l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile al prezzo finale di 10 euro.

Passa a Vodafone: la promozione è incredibile

All’interno della Special 50 Digital Edition troviamo comunque un insieme di contenuti davvero da capogiro, nello specifico parliamo di 50 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile, di minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, per finire poi sui classici SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono in Italia.

Il prezzo finale rappresenta sicuramente il suo punto di forza, sono infatti necessari soli 7 euro al mese per attivarla sulla nuova SIM. Il pagamento del canone è previsto tramite credito residuo, potrebbe venire richiesto il versamento tramite conto corrente bancario, ma non è assolutamente obbligatorio. In parallelo ricordiamo comunque che sono assenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, né limitazioni particolari alla massima velocità di navigazione raggiungibile, corrispondente a 600Mbps in download.

L’attivazione dell’offerta è possibile in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio.