In questo periodo come non mai, l’utilizzo delle chat, come quella di Facebook Messenger è stato probabilmente parte della nostra salvezza. Stare chiusi in casa infatti, non è una cosa molto facile per l’uomo, che come ben sappiamo è un animale sociale. Per questa ragione, social network come Facebook, Instagram, Twitter, ma anche chat come Telegram, WhatsApp o Signal, sono state e continuano ad essere importanti per non perdere il contatto con il mondo esterno.

Per questo ed altre ragioni, anche Messenger, la chat di Facebook si è evoluta a una serie di opzioni che prima non aveva e che chat come Telegram invece possiedono. Una di queste funzioni è la chat segreta, in cui i messaggi che si mandano alla persona con cui si desidera comunicare, possono autodistruggersi poco dopo, non lasciando traccia. Vediamo insieme come funziona questa opzione sulla chat Messenger.

Facebook Messenger, Ecco come attivare la chat segreta

Sulla chat segreta di Facebook Messenger, è possibile inviarsi tutti i messaggi tipici di una normalissima chat: adesivi, foto, posizione e messaggi che si autodistruggono dopo un tempo limite prestabilito. Questa cosa è possibile grazie ai messaggi criptati, ma va attivata personalmente, poiché di base, non si attiva da sola. Come fare quindi?

Per prima cosa, dal vostro telefono Android dovrete aprire Messenger e individuare il contatto con cui avete intenzione di attivare la chat. Una volta fatto questo, dovrete toccare la “i“ che si trova in alto a destra e selezionare la voce accedi alla conversazione segreta. Questa cosa è fattibile anche da iPhone o iPad, toccando sull’icona nuovo messaggio dalla home di Messenger. Bisognerà selezionare, infine, la voce segreta in alto a destra e solo dopo questi due passaggi potrete scegliere la persona con la quale iniziare la chat.

Infine, se desiderate attivare l’autodistruzione dei messaggi, dovrete prima inviare il messaggio che vi interessa, e poi toccare l’icona a forma di cronometro. A quel punto sarà possibile impostare l’orario di autodistruzione, che va dai 5 secondi fino alle 24 ore. Dal momento in cui attive rete questa funzione, partirà un timer con un conto alla rovescia che distruggerà il messaggio una volta terminato il tempo.