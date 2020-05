La privacy è un elemento preziosissimo nella nostra vita quotidiana. Eppure non smettiamo di aggiornare gli stati o pubblicare foto che ci ritraggono sui social network. Vi sono però dei momenti in cui si sente la necessità di messaggiare con qualcuno senza la costante paura di essere “controllati”. Per questo motivo Facebook Messenger conserva un piccolo trucco per effettuare delle conversazioni segrete. In esse potrete scambiarvi adesivi, foto, messaggi vocali, la propria posizione e per giunta, si avrà la possibilità di autocancellare i messaggi dopo un limite di tempo stabilito.

In questo modo non vi saranno occhi indiscreti che leggeranno le vostre chat o hacker o l’Internet Service Provider con scopi alquanto malvagi. Purtroppo però questa caratteristica di Messenger non è accessoriata di default.

Per effettuare una conversazione segreta su Facebook basterà:

accedere a Messenger e scegliere il contatto con cui si vuole avviare una conversazione,

cliccare sulla foto del prescelto,

toccare la “i” in alto a destra (info) e selezionare Accedi alla conversazione segreta.

Ciò avviene nei dispositivi Android. Per quanto riguarda invece iPhone o iPad si dovrà:

toccare l’icona Nuovo messaggio dalla home di Messenger

dalla home di Messenger selezionare Segreta in alto a destra

in alto a destra scegliere l’amico col quale intendete parlare.

Per una maggiore sicurezza basterà invece attivare la funzione di autodistruzione dei messaggi. Prima di inviare un messaggio, si dovrà dapprima toccare l’icona a forma di cronometro e impostare successivamente un orario (da 5 secondi fino a un giorno).

Una volta inviato, comparirà un conto alla rovescia. Quando questo arriverà a 0, il vostro messaggio non esisterà più e potrete stare più che tranquilli.