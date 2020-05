Dall’introduzione della Fase 2 i supermercati stanno attraversando un momento ancora più delicato nell’ammissione dei clienti tra i loro corridoi. La circolazione non è più interdetta, e le persone libere dalla quarantena si sono riversate verso negozi e centri commerciali in cerca di un po’ di libertà.

Marchi come Esselunga, Carrefour, Eurospin e Lidl dovranno gestire la maggiore affluenza in vista della riapertura totale, e per questo sono state adottate nuove misure di controllo all’accesso. Le linee guida diramate dalle Regioni recitano infatti che a ogni ingresso il cliente dovrà essere munito di mascherina in volto, dotarsi di guanti, e soprattutto passare il test del termoscanner per la misurazione della temperatura corporea. Se risultasse superiore ai 37.5 gradi non si potrà accedere al supermercato o al centro commerciale.