Negli ultimi anni Very Mobile, l’operatore virtuale appoggiato su rete Wind Tre, si è fatto strada fra i principali colossi del settore sfoggiando delle offerte mozzafiato. L’MVNO, di fatto, punta a conquistare i clienti di tutta la concorrenza attraverso piani tariffari decisi e caratterizzati da un rapporto qualità prezzo senza paragoni. Ad oggi, non a caso, Very Mobile rappresenta per molti uno degli operatori più convenienti sul mercato. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità a riguardo.

Very Mobile: ecco la Super Offerta che conquista i clienti degli altri operatori telefonici La nuova tariffa di Very Mobile, definita “proprio Very” sul sito ufficiale dell’MVNO, risulta essere economica ed ultra vantaggiosa. L’offerta, come per ogni piano tariffario dalla concorrenza, prevede un bundle di minuti, Giga di internet ed sms ad un costo mensile estremamente piccolo. Ecco di seguito i dettagli dell’offerta: 30 GB di Internet in 4G da utilizzare senza nessuna limitazione;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili. Come accennato poco prima, quindi, il costo dell’offerta risulta essere veramente piccolo ma, di fatto, varia in base all’operatore di provenienza. Per tutti gli utenti provenienti da Poste Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce, LycaMobile e altri MVNO, l’offerta è attivabile al piccolo costo mensile di soli 4,99 euro, a cui vanno sommati 5 euro una tantum per l’attivazione della scheda SIM. Per tutti gli utenti che attivano una nuova utenza, e quindi un nuovo numero telefonico senza effettuare la portabilità, il costo della promozione è di soli 6,99 euro al mese, con un costo di attivazione della scheda SIM di soli 5 euro. Infine, per tutti gli utenti che provengono da Tim, Vodafone, Iliad, ho.Mobile, Kena Mobile ed operatori nazionali consultabili sul sito, il costo dell’offerta aumenta a 11,99 euro al mese. Il costo di attivazione della nuova SIM resta invariato.