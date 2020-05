Iliad sfida Vodafone, TIM e Wind Tre con la sua novità: utenti felicissimi

Tra tutti i gestori che negli ultimi anni sono arrivati per la prima volta sul panorama italiano della telefonia mobile, Iliad sembra aver riscosso il maggior successo. Il noto provider è infatti diventato uno dei migliori in assoluto, soprattutto per via delle sue offerte che sembrano offrire il meglio ma ad un costo nettamente più basso della media.

Se cercate infatti uno nuovo gestore che possa offrirvi tanti contenuti ad un prezzo che non cambi mai nel tempo, non potete fare altro che affidarvi a quello proveniente dalla Francia. Da precisare che ad oggi Iliad è un gestore italiano a tutti gli effetti, e si afferma anche nella famosa classifica dei provider. Qui si ritrova al quarto posto direttamente dietro alle vere e proprie armate che da sempre dominano in quest’ambito. Ora come ora questo gestore ha però bisogno di difendersi, visti gli attacchi delle realtà rivali ed ecco dunque una grande novità.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora due promozioni molto interessanti ma anche una grande novità per tutti

Il mondo Iliad è ormai uno dei più desiderati in assoluto, viste le sue offerte. Due di queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale, e si tratta della Solo Voce e della Giga 50. Entrambe le promo godono di minuti ed SMS senza limiti, con la seconda che si differenzia dalla prima per la presenza di 50 giga in 4G.

I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese per sempre. Inoltre tutti coloro che hanno una promo che include la navigazione web potranno beneficiare finalmente di 4GB in roaming all’estero e non più dei soliti due.