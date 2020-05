TIM è stata in prima linea durante queste settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria Covid per garantire iniziative di solidarietà digitale a tutti gli abbonati. A causa del lockdown, il gestore ha previsto delle offerte uniche nel loro genere.

TIM e la Fibra Ottica, arriva la grande novità per molti abbonati

Una delle iniziative maggiormente influenti di TIM in questo periodo è quella per la telefonia mobile. Utilizzando l’apposita piattaforma TIMparty i clienti possono ancora oggi attivare l’offerta che prevede Giga illimitati per trenta giorni a costo zero da utilizzare per la connessione internet. La promozione del provider consente agli abbonati di mettere in standby le soglie di consumo per il traffico di rete della propria ricaricabile.

Ovviamente TIM garantisce un trattamento privilegiato anche a tutti gli abbonati di telefonia fissa. Il team commerciale dell’azienda ha lavorato intensamente in questo giorni per offrire soluzioni vantaggiose a tutti gli abbonati di quei Comuni d’Italia in cui la connessione Fibra Ottica ancora non è performante ai massimi livello. Ecco, quindi, che in tante città della penisola TIM ha aumentato le velocità per la connessione internet da 100 Mbps a 200 Mbps.

La strategia di puntare sempre di più sulla Fibra Ottica è molto mirata. Considerato che milioni di italiani, in questi giorni, sono chiamati ad intensificare le loro attività in smart working e didattica online, il gestore cerca di offrire un servizio quanto più completo ad una fascia di pubblico particolarmente interessata dall’emergenza nazionale.

Gli utenti che già usufruivano dalla Fibra Ottica a 100 Mbps riceveranno in automatico l’upgrade per navigare a velocità superiori.