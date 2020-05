Sembra che Google stia iniziando ad implementare le traduzioni in tempo reale nell’app Google Translate per Android. La funzionalità verrà fornita come parte di un aggiornamento dell’app, che porta anche una leggera modifica all’interfaccia dell’app. Funzionerà, inizialmente, con nove lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, hindi, portoghese, Russo, tailandese e spagnolo.

Google afferma che la funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni. Dopo l’update troverete una nuova icona per le traduzioni delle conversazioni e una nuova icona “Trascrivi” che ti porta alla nuova funzione. Durante la visualizzazione delle trascrizioni, sono disponibili anche nuove opzioni per le dimensioni del testo e il tema. Sarà possibile toccare il pulsante del microfono per mettere in pausa e riprendere la trascrizione.

Google Translate, la trascrizione in tempo reale è ora disponibile

La funzionalità si basa sulla tecnologia utilizzata dalla nuova app di Google Recorder, che ha debuttato con Pixel 4. Naturalmente, invece di trascrivere semplicemente ciò che sente, questa nuova funzione fa un passo in più per tradurla. La funzionalità è sicuramente diversa dall’opzione di traduzione “Voice” esistente in passato.

Naturalmente, come riferito da Google a The Verge, la trascrizione della traduzione in tempo reale richiede una connessione internet attiva. Al momento, la funzionalità arriverà solo su Android, anche se la società prevede di portarlo su iOS un giorno.

La trascrizione live è stata implementata sull’app Translate negli ultimi due mesi e ora l’app ha aggiunto un’altra lingua al suo elenco di lingue supportate per la funzione: l’italiano. Puoi scegliere la lingua italiano nella sezione Trascrivi dell’app. Tieni presente che la funzione non supporta la traduzione bidirezionale, quindi devi scegliere la lingua in cui stai parlando e quale desideri che venga visualizzata sullo schermo.