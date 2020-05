Google Meet è ora gratuito per chiunque disponga di un account Google. La piattaforma ti consente di effettuare videochiamate con un massimo di 100 partecipanti senza pagare un centesimo.

In precedenza, Google Meet era disponibile solo per le aziende con un account G-Suite premium. A sorpresa, però, il mese scorso la società ha annunciato che avrebbe eliminato le spese e lo avrebbe reso gratuito a tutti gratuitamente. Google ha ora annunciato che l’implementazione è completa e chiunque abbia un account può accedere e iniziare a chattare.

Google Meet vuole compete con le altre piattaforme

Le chiamate sono tecnicamente limitate a un’ora, ma la piattaforma non includerà queste limitazioni fino alla fine di settembre. Fino ad allora, le riunioni possono durare tutto il giorno. Secondo Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, Google Meet è stato anche aggiornato con i sottotitoli in tempo reale e una modalità in condizioni di scarsa illuminazione per una migliore qualità delle immagini.

Per provare il nuovo Google Meet, visita questo sito o scarica l’app per iOS o Android. Puoi anche organizzare riunioni e invitare persone tramite Google Calendar. Oltre ad aprire l’accesso allo strumento, Google ha cercato di sfruttare al meglio la situazione attuale migliorando il supporto per Meet, aggiungendo nuove funzionalità e rendendolo direttamente accessibile da Gmail.

Una nuova opzione di layout ora consente agli utenti Web di invitare fino a 16 partecipanti alla chiamata contemporaneamente, anziché quattro. Per condividere contenuti video di qualità superiore con altri chiamanti, gli utenti possono ora scegliere di presentare una scheda Chrome anziché semplicemente presentare la propria finestra o l’intero schermo.