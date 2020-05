Trony è riuscita a sfornare un volantino davvero strepitoso, al suo interno gli utenti scovano tantissime offerte e prezzi in fortissimo ribasso, con la limitazione regionale legata alla Campania. La soluzione corrente potrà essere fruita solo nei negozi della suddetta regione, non sul sito ufficiale o in altri punti vendita sul territorio.

Coloro che punteranno dispositivi estremamente costosi, inoltre, potranno approfittare anche del finanziamento senza interessi, il Tasso Zero permetterà quindi di raggiungere acquisti elevati, senza essere costretti a versare tutto subito, fruendo infatti di una pagamento su base mensile tramite il conto corrente bancario.

Volantino Trony: tutti i prezzi più bassi

Salendo dalla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, prima di tutto incrociamo dispositivi ad oggi molto richiesti, quali sono Oppo A9 2020 in vendita a 199 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro o Oppo Reno 2 a 449 euro. L’acquisto è consigliato agli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, godendo anche di device decisamente alla moda.

Raggiungendo i top di gamma non possiamo che restare stupefatti dalla qualità dei prodotti, sarà possibile avvicinarsi a Huawei P30 Pro a 599 euro, Galaxy S10 a 699 euro o anche l’ultimo Galaxy Note 10 al prezzo di 799 euro.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, sono effettuabili solamente nei negozi della regione Campania entro e non oltre il 27 maggio. Naturalmente nel volantino sono inclusi anche tanti altri prodotti di tecnologia, se volete conoscerli aprite le pagine che trovate qui sotto.